В Минпросвещения РФ заявили о возможном создании Совета учителей-блогеров

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Общественный совет при министерстве просвещения РФ одобрил инициативу создания Совета учителей-блогеров. В его состав могут войти до 20 человек, имеющих от 1 тысячи подписчиков в социальных сетях, сообщили в ведомстве.
"Общественный совет при министерстве просвещения Российской Федерации одобрил инициативу по созданию при ведомстве совета учителей-блогеров. <...> В состав Совета войдут порядка 20 блогеров, имеющих аудиторию от 1 тысячи человек в социальных сетях ("ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", телеграм, "Яндекс.Кью", "Одноклассники" и другие), а также хорошо разбирающихся в образовательной тематике", – отмечается в сообщении.
Ожидается, что совет усилит взаимодействие министерства с учителями, поспособствует обеспечению единого образовательного пространства, в частности через публикацию информации в социальных сетях о решениях в области образования.
Также предполагается, что Совет будет участвовать в обсуждении важных тем в сфере образования и выступать с инициативами по различным мероприятиям, направленным на повышение престижа профессии педагога.
"Сегодня фокус потребления информации и доверия к ней активно смещается в сторону социальных сетей. Мы в своей работе активно взаимодействуем с лидерами мнений в разных сферах и хотели предложить закрепить это взаимодействие в формате совета блогеров", – отметили в Минпросвещения.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время совет практически создан, в него включили действующих педагогов, активно коммуницирующих в соцсетях. При этом инициатива шла от самих учителей. Они хотели быть на связи с министерством, а также озвучить личное мнение по разным вопросам, в первую очередь связанным с педагогической деятельностью.
Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступил с инициативой поднять зарплаты педагогам на 25% для повышения престижа профессии. Сергеев подчеркнул, что педагоги играют очень большую роль в подготовке кадров для науки и проблема, наблюдающаяся в РФ, состоит в том, что учитель – не самая престижная профессия. Хотя, как обратил внимание эксперт, во времена Советского Союза была обратная ситуация.
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