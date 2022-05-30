Эксперт назвала дизайнерские решения, которые могут предотвратить агрессию в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Чтобы снизить уровень насилия в школах, важно обеспечить просматриваемость пространств и хорошее освещение. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур МГПУ Екатерина Барсукова.

"Недостаток освещения, тупиковые зоны, в которых бывает мало людей, места, где можно спрятаться и какое-то время побыть без стороннего контроля со стороны взрослых или одноклассников, – это, безусловно, шаг в сторону агрессии", – объяснила специалист.

Она уточнила, что для снижения уровня потенциального насилия в образовательных учреждениях важно использовать стеклянные двери при входе в кабинеты, открытые гардеробы. Это, по ее мнению, позволит усилить общественный контроль. Не лишним будет проработать и световой дизайн с использованием разноуровневого освещения правильной температуры и умеренной яркости, уточнила Барсукова.

Ранее психолог рассказала о важности роли классного руководителя в решении проблемы школьных конфликтов. По ее словам, конфликты являются частью динамики классов, поэтому, чтобы их избежать, педагог должен уметь добиваться взаимоуважения между учениками за счет собственного авторитета.

