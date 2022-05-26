Психолог рассказала, какую роль играет классный руководитель в школьных конфликтах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Конфликты в школьных классах являются частью их динамики, поэтому, чтобы их избежать, классный руководитель должен уметь добиваться взаимоуважения между учениками за счет собственного авторитета. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказала психолог Светлана Ладейщикова.
"Происходящее в этот период с детьми – история не о жертве и преследователе, а об определенных процессах, динамике в классе. <...> Для таких групп необходим старший наставник – взрослый, психически уравновешенный человек, который способен находиться на равном удалении от всех", – объяснила она.
Классным руководителем, считает психолог, должен быть опытный человек, который за счет собственного авторитета способен добиться взаимоуважения в классе и исключить насилие. По ее словам, школьные конфликты зачастую более травматичны для психики ребенка, чем конфликты в семье, поэтому создание служб примирения в образовательных учреждениях является хорошей идеей.
Ранее стало известно, что в 400 школах Москвы в настоящее время создаются службы примирения, которые в будущем появятся во всех учебных учреждениях города. Они будут состоять из учителей и учеников старше 14 лет, которые будут решать конфликты посредством общения с их участниками, составления примирительных соглашений. Члены таких команд должны будут пройти обязательное обучение на базе Городского психолого-педагогического центра.
В каждом округе столицы появятся школьные службы примирения – Ракова
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