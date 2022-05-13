Курс "Школа юного медиатора" откроется в 24 семейных центрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 24 семейных центрах Москвы откроется курс "Школа юного медиатора". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на занятиях школьники узнают о роли медиатора – профессионального посредника, выступающего при разрешении споров третьей стороной. В рамках проекта специалисты обучат мирно решать конфликты более 600 подростков.

"Урегулирование споров с помощью переговоров – это важная задача в современном мегаполисе. Мы стараемся комплексно развивать систему медиации в разных сферах. В частности, большое внимание этому уделяется в московских школах", – сказала она.

Ракова подчеркнула, что службы примирения позволят создать комфортную и безопасную среду. Она напомнила, что в семейных центрах столицы уже работают службы медиации для разрешения конфликтов.

"Школа юного медиатора" позволит понять поведение собеседника в конфликтной ситуации и раскрыть личностные качества подростков, а также снизить агрессию и конфликтность в общении, уточнила заммэра. Кроме того, на семинарах-практикумах и открытых мастер-классах будут разбирать реальные ситуации. Дети смогут изучить вопросы психологии, юриспруденции, конфликтологии. По словам Раковой, развитие данных навыков даст хорошую основу для взрослой жизни.

Тренерская команда уже сформирована. В нее вошли специалисты семейных центров. Обучение для подростков начнется летом и пройдет в две смены. Первая стартует в июне и завершится в августе, вторая смена пройдет с сентября по декабрь. Записаться можно на портале "Мой семейный центр".

Выпускники курса "Школа юного медиатора" получат сертификаты. Лучшим ученикам вручат свидетельства медиатора-подростка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести в России обязательные процедуры с участием независимого медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению брака.

