В России предложили ввести обязательную медиацию при разводе

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В России необходимо сделать обязательными процедуры с участием независимого медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению брака. Такое предложение выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает RT.

Свое обращение Волынец направила в Госдуму с просьбой внести изменения в законодательство. Она подчеркнула, что практика показывает, что супруги редко самостоятельно решают обратиться к медиатору. Волынец считает, что нововведение поможет супругам найти компромисс в спорных моментах и свести к минимуму хронический стресс у детей.

"Прошу вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров – процедуры медиации", – говорится в направленном обращении.

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала о специфике "серого развода". По ее словам, с этим обычно сталкиваются те пары, чьи дети стали самостоятельными. Оставшись наедине друг с другом, отметила специалист, супруги понимают, что их больше ничего не связывает.

