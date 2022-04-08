В России предложили ввести обязательную медиацию при разводе

Фото: depositphotos/AndreyPopov
В России необходимо сделать обязательными процедуры с участием независимого медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению брака. Такое предложение выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает RT.
Свое обращение Волынец направила в Госдуму с просьбой внести изменения в законодательство. Она подчеркнула, что практика показывает, что супруги редко самостоятельно решают обратиться к медиатору. Волынец считает, что нововведение поможет супругам найти компромисс в спорных моментах и свести к минимуму хронический стресс у детей.
"Прошу вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров – процедуры медиации", – говорится в направленном обращении.
Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала о специфике "серого развода". По ее словам, с этим обычно сталкиваются те пары, чьи дети стали самостоятельными. Оставшись наедине друг с другом, отметила специалист, супруги понимают, что их больше ничего не связывает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: