Психолог рассказала о специфике "серого развода"

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О "сером разводе" стоит говорить, когда пара расстается случайно, когда никто и подумать не мог о существовании у них проблем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что с "серым разводом" обычно сталкиваются те пары, чьи дети стали самостоятельными. Оставшись наедине друг с другом, отметила специалист, супруги понимают, что их больше ничего не связывает.

"Супруги давно живут каждый своей отдельной насыщенной жизнью, а возраст еще позволяет получать удовольствие от происходящего вокруг. Пик "серых разводов" приходится на 40–50 лет", – пояснила Романив.

Психолог подчеркнула, что раньше такие пары сохраняли видимость благополучия для родственников, друзей или детей, а сейчас же следом за взрослением детей следует развод. При этом, согласно статистике, инициаторами таких расставаний чаще всего становятся женщины.

"И, наверное, это неудивительно: жизненный уровень сегодня достаточно высокий, благодаря наличию информации и возможностей женщины следят за собой, хорошо выглядят, много читают, в том числе по психологии, посещают спортзалы, имеют много разных увлечений, поэтому вполне понятно их нежелание продолжать жить на одной территории с человеком, с которым их больше ничего не связывает, кроме общих повзрослевших детей и имущества, которое делится между супругами в судебном порядке", – пояснила эксперт.

Романив пояснила, что в таких парах за атмосферу в доме отвечала женщина, зачастую подстраиваясь или закрывая глаза на какие-то недостатки. Однако с течением времени желание выстраивать такие отношения пропадает.

"Традиционная для нашей страны картина: женщина и работает, и занимается детьми, приходя с работы, имеет вторую смену дома, пока муж отдыхает, ведь он тоже работает. Поэтому желание пожить для себя, а не продолжать обслуживать интересы мужа, в определенном возрасте вполне понятно и, наверное, закономерно", – рассказала психолог.

При этом Романив отметила, что неожиданностью для второй половинки развод становится лишь в том случае, если пара ведет параллельные жизни или если один из супругов не хочет честно взглянуть на ситуацию.

"Женщинам хочется не только первой и второй смены, но и чтобы их ценили за вклад в семью, который в большинстве случаев огромный. Ценили, уважали, любили, шли навстречу, сняли хотя бы половину бытовых обязанностей, что значительно облегчает жизнь", – заключила Романив.

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