Психолог рассказал, как понимать свои и чужие эмоции

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Психолог Денис Хакимов рассказал Москве 24, какие есть способы лучше понять себя и научиться держать эмоции под контролем.

По словам эксперта, зачастую люди испытывают проблемы с пониманием и выражением своих чувств.

"Причины тому разнообразны: некоторые кроются в травмах, идущих из детства, также играют роль принятые с воспитанием установки, мешающие в повседневной и профессиональной деятельности", – заявил Хакимов.

К числу негативных факторов он также отнес такие ситуативные факторы, как ухудшение финансового положения или проблемы со здоровьем.

Для управления собственными эмоциями стоит обратиться к самоконтролю, он возможен при помощи нескольких методов. Один из них – идентификация, когда человеку предлагается записывать сообщения об эмоциях и ситуациях, в которых они произошли.

Чтобы защититься от взрыва эмоций, можно попробовать переключать внимание с собеседника или ситуации. Простые действия в виде некоторой паузы также помогут снять напряжение. Этот прием направлен на снижение интенсивности переживаний, уточнил специалист.

Также психолог посоветовал развивать навык отпускать неприятное. Освобождение не означает отказ от фактов и ответных реакций, но способствует тому, что человек не фиксируется на негативе.

Наконец, переключиться от эмоций помогают физические упражнения. Данный метод помогает как снять внутреннее напряжение, так и поддержать организм физически.

Ранее специалисты-психологи назвали ряд повседневных привычек, отбирающих жизненные силы. К ним они отнесли привычку бесконечно проживать детские комплексы или чужую жизнь, а также деятельность на нелюбимой работе.