Психолог рассказал, как понимать свои и чужие эмоции

Фото: depositphotos/Ischukigor
Психолог Денис Хакимов рассказал Москве 24, какие есть способы лучше понять себя и научиться держать эмоции под контролем.
По словам эксперта, зачастую люди испытывают проблемы с пониманием и выражением своих чувств.
"Причины тому разнообразны: некоторые кроются в травмах, идущих из детства, также играют роль принятые с воспитанием установки, мешающие в повседневной и профессиональной деятельности", – заявил Хакимов.
К числу негативных факторов он также отнес такие ситуативные факторы, как ухудшение финансового положения или проблемы со здоровьем.
Для управления собственными эмоциями стоит обратиться к самоконтролю, он возможен при помощи нескольких методов. Один из них – идентификация, когда человеку предлагается записывать сообщения об эмоциях и ситуациях, в которых они произошли.
Чтобы защититься от взрыва эмоций, можно попробовать переключать внимание с собеседника или ситуации. Простые действия в виде некоторой паузы также помогут снять напряжение. Этот прием направлен на снижение интенсивности переживаний, уточнил специалист.
Также психолог посоветовал развивать навык отпускать неприятное. Освобождение не означает отказ от фактов и ответных реакций, но способствует тому, что человек не фиксируется на негативе.
Наконец, переключиться от эмоций помогают физические упражнения. Данный метод помогает как снять внутреннее напряжение, так и поддержать организм физически.
Ранее специалисты-психологи назвали ряд повседневных привычек, отбирающих жизненные силы. К ним они отнесли привычку бесконечно проживать детские комплексы или чужую жизнь, а также деятельность на нелюбимой работе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: