Психологи назвали семь повседневных привычек, отбирающих жизненные силы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Некоторые привычки программируют организм на старение, болезни и увядание, утверждают психологи. Они назвали семь повседневных привычек, отбирающих жизненные силы, сообщает Life.ru.
Австрийский психолог Альфред Адлер утверждает, что многие проблемы связаны с детскими комплексами. По его словам, люди с проблемой детской неполноценности всю жизнь дожидаются идеального окружения и добиваются идеальной формы или статуса, чего делать не стоит, поскольку можно быть счастливым и без этого.
Вторая привычка – проживать чужой жизнью. Многие люди наблюдают за сплетнями и инстаграм-аккаунтами звезд либо изучают жизнь соседей и собственных родственников. Кто-то сравнивает свою жизнь с жизнью людей из списка Forbes, а кто-то пытается самоутвердиться, сравнивая себя с "лузерами-коллегами". По мнению французского психолога Жана Пиаже, такое может быть тревожным симптомом собственной неудовлетворенности. Он отметил, что счастливый человек живет своей жизнью.
Еще один деструктивный фактор – нелюбимая работа. Получается, что человек отчуждает собственную жизнь как минимум восемь часов в сутки. Причем в свободное время это не заканчивается, а оборачивается нелюбимым досугом, общением с неинтересными людьми и несчастливой личной жизнью.
Не стоит целый день проводить в гаджете. Это устройство сегодня необходимо для работы, для досуга, для того, чтобы сосредоточиться и чтобы забыться. Специалисты сетуют, что некоторые родители смартфонами пытаются успокоить детей. Однако гаджеты держат людей в постоянном напряжении, портят зрение и нервы. Смартфон мешает полноценному сну, сбивает биоритмы, способствует тому, что человек начинает ложно понимать собственные потребности. Это приводит к преждевременному старению.
Еще одна ошибка – неудачный брак. Часто люди женятся только потому, что им нужно создать семью, некоторые просто стыдятся своего одиночества или боятся признаться себе, что им так комфортно. Американские специалисты в области психосоматики утверждают, что удачный союз между мужчиной и женщиной снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а неудачный относится к факторам повышенного риска.
Не стоит также использовать тренды "Тиктока" в реальной жизни. Сейчас люди рискуют здоровьем ради сиюминутной славы. Они проводят опасные челленджи только ради привлечения к себе внимания. Ученые из Калифорнийского института поведенческих нейронаук и психологии доказали, что самыми частыми исходами таких увлечений становятся депрессия, апатия и социальная самоизоляция.
Психологи говорят об опасности иметь зависимости. Ученые доказали, что несбалансированное питание с преобладанием сладкого и фастфуда вызывает депрессивные расстройства и вредит продуктивности, курение старит кожу и изнашивает организм, малоподвижный образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку избавиться от всех нездоровых факторов сложно, специалисты рекомендуют оставить только одну вредную привычку.
Кардиолог Владимир Хорошев ранее рассказал о факторах, которые повышают риск развития тромбоза. Так, опасность представляют холодовая травма или чрезмерное утепление в холодную погоду. Кроме того, влияют травмы, хронические и старые заболевания.
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