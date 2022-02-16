Должны ли родители обеспечивать детей финансовой подушкой

Меняются эпохи, но по-прежнему не утихают споры о том, стоит ли выпускать отпрысков в большую жизнь со стартовым капиталом. Не лучше ли бросить их в бурный поток без материального обеспечения, чтобы закалить характер? Нужно ли создавать детям особые условия в самом начале становления или дать им возможность добиться всего самим? Об этом рассуждает журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



В каждом поколении мотивация на успех в первую очередь основана на фразе: "А вот я в твое время..." Далее идет перечисление примеров из жизни. "Приехал в Москву с одним чемоданчиком, но заработал на квартиру в центре и отдых за рубежом". "Ушла из дома в 17 лет, училась и обходилась без денег родителей". "Никогда ни на кого не рассчитывал, всего добился сам". "Воспитала детей без помощи бабушек, но не бросила престижную работу". Как говорится, нужное подчеркнуть.

Времена изменились. У большинства современных подростков нет острой необходимости героически сражаться с трудностями. Если дедушка в свое время, будучи абитуриентом престижного вуза, ночевал на вокзале, то это не значит, что выросший в достатке внук должен повторить его тернистый путь. Но неплохо было бы поделиться с подрастающим поколением опытом того, как совершенствовать и применять свои знания, беречь время, не бояться испытаний.

У каждого свое понятие о жизненном старте. Для одних это – отдельная квартира в хорошем районе мегаполиса, машина премиум-класса, образование в платном отделении престижного вуза и перспективная должность в папиной фирме. Другие рады материальной помощи родных, чтобы на время учебы снять комнату возле метро. Третьих устраивает жизнь в родительской квартире, занятия с репетиторами для поступления в вуз, а всего остального они планируют добиться сами.





Конечно, каждый родитель был бы рад обеспечить своего ребенка так, чтобы, строя свою судьбу, отпрыск не отвлекался на бытовые проблемы.

Впрочем, "сбитые летчики", по разным причинам упустившие свой шанс, бывают и в обеспеченных семьях. Кто-то просто не в состоянии использовать свои материальные преимущества, а к борьбе с трудностями не привык. По мнению психологов, главное, что требуется всем независимо от уровня достатка, – мотивация на успех, умение держать удар и способность использовать все возможности и плюсы, которые на определенных этапах дает жизнь.



Конечно, для того чтобы при отсутствии финансовой "соломки" идти по жизни, гордо подняв голову, нужна определенная смелость. Однако всегда на слуху имена людей, которые не обладали стартовым капиталом, надеялись сами на себя, но сумели всего добиться своим умом. У них было главное – стремление к цели, желание во что бы то ни стало заявить о себе и раскрыть все свои возможности.

Моя знакомая, сотрудница крупной корпорации, прошла почти все ступени карьерной лестницы начиная с самой нижней. Сперва коллеги посмеивались над ее недорогой одеждой, провинциальностью и чудачествами: в начале нулевых она увлеклась непопулярным в те годы бегом. Однако девушка не обращала внимания на пересуды и сплетни. Она училась, совершенствовалась, набиралась опыта, соглашалась на подработки. Скромная сотрудница со временем стала незаменимым специалистом, стильно одетой дамой. Бег, над которым иронизировали за ее спиной, вошел в моду. Благодаря этому увлечению она (в отличие от многих коллег) сохранила прекрасную физическую форму.

Не знаю, как бы сложилась карьера этого человека в случае, если бы она с детских лет была обеспечена всем необходимым. Но жажда знаний, стрессоустойчивость, стремление к самореализации и уверенность в своих силах стоили дороже материальных благ.

Психологическая поддержка и воспитание характера победителя важны не менее расходов на репетиторов, платы за высшее образование и карманных денег. Конечно, хорошо, когда одно дополняет другое. Но все же лучше, когда дети чего-то стоят и без родительского капитала, а взрослые просто верят в их будущее.

