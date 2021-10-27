В каком возрасте надо знакомить детей с деньгами

Современные малыши уже в нежном возрасте улавливают, что волшебная карточка и магические бумажки чудесным образом превращаются в игрушки, продукты и одежду. Недаром одна из самых популярных детских игр – в магазин. В каком возрасте надо знакомить дошкольников с деньгами? Правильно ли оберегать детей от наличных до подросткового возраста? На эти и другие вопросы искала ответ журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Не все взрослые считают необходимым поощрять знакомство карапузов с деньгами. Кто-то полагает, что это слишком серьезная тема для детей. По их мнению, малышей вообще как можно дольше надо оберегать от "грязного" мира денег. "Вот вырастет, тогда и поймет, что к чему", – рассуждают они. Однако обойти эту тему никак не получится: финансовые отношения – часть нашей жизни. Дети так или иначе наблюдают за ней и пытаются участвовать, подражая взрослым.

Психологи считают, что с трех-четырех лет малыши уже должны ориентироваться в том, что есть платные вещи и развлечения. Например, без денег в парке тебя не посадят на лошадку, а продавец просто так не даст мороженое. В магазине нельзя хватать все подряд, потому что это товар, который продается за деньги и должен выглядеть соответственно. К пяти-шести годам дети испытывают особый интерес к деньгам, обожают перебирать и пересчитывать монетки, и это прекрасная возможность поучиться счету. Только надо позаботиться о чистоте рук.

В 6–7 лет опытные родители советуют доверять детям мелкие покупки. Ребенку можно дать 100 рублей и отправить на кассу, например, с буханкой хлеба. Даже если в семье в ходу только банковские карты, имеет смысл снять для этой цели наличные. Продвинутые родители заводят детям и кредитки. Однако это лучше делать, когда малыш подрастет и пойдет в школу. Учиться платить в магазине картой – это все равно что знакомиться с понятием времени с помощью электронных часов, а не циферблата со стрелками.



Пусть ребенок на практике примерит на себя роль покупателя – обратится к кассиру, возьмет оплаченный товар, не забудет получить и пересчитать сдачу и проверить чек. Эти навыки пригодятся ему, когда он станет школьником и будет получать карманные деньги на булочки и карандаши с тетрадками.



Впоследствии ребенок сможет самостоятельно заходить в ближайший магазин или распоряжаться наличными в лагере. Кстати, кассиры зачастую с удовольствием подыгрывают детям – обращаются к юному покупателю на "вы", благодарят за покупку.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовленный в финансовом плане ребенок в школьном возрасте будет ориентироваться в ценах, сможет планировать свои расходы и удерживаться от ненужного транжирства. Тогда как несовершеннолетний, который долго рос с понятием "деньги – для взрослых", рискует пройти путь знакомства с финансами, совершая неоправданные ошибки уже в более солидном возрасте.

Дошкольники и младшие школьники на определенном этапе увлекаются копилками. Они осознают, что мелкие деньги можно сразу не тратить. Если откладывать, то со временем наберется солидная сумма, которой хватит, например, на покупку небольшого конструктора. Такой опыт тоже должен быть, потому что он дает возможность в будущем разумно распоряжаться деньгами.

Говорить о значении денег с детьми нужно деликатно, без сакраментальных фраз типа "Мы работаем, тебя содержим, а ты, неблагодарный". Заботиться о ребенке – обязанность родителей. Речь надо вести не о том, что малыш что-то должен взрослым за родительские траты. Чаще всего как раз основная часть семейного дохода и идет на счастливое детство отпрысков – это необходимость. Имеет смысл объяснить маленькому человеку, что расходы должны быть разумными. Выпрашивать, а тем более требовать что-то сверх меры – нехорошо и недопустимо.

Другой вопрос – какими словами дать понять ребенку, что незапланированная трата нежелательна, когда в детском магазине, обежав ряды, отпрыск останавливается перед самой дорогой игрушкой с воплем "Хочу!". Самый распространенный родительский комментарий в этом случае сводится к тому, что у взрослых нет денег. Чаще всего мамы повторяют этот аргумент заученным тоном. Эти слова порой спасают от детских истерик. Но ребенок все воспринимает буквально. Нет значит нет. Не конкретно на ненужную безделушку, а вообще у мамы и папы нет денег.



Надежный и уютный мир словно теряет устойчивость, а взрослые уже не кажутся всемогущими и значительными, как это бывает в детстве.



Подсознательно ребенок будет использовать каждую возможность, чтобы обзавестись впрок игрушкой или шоколадкой, выпрашивая даже то, что не нужно. Вполне благополучные взрослые рискуют попасть в комическую ситуацию. Например, в кафе или магазине карапуз рано или поздно во всеуслышание заявит краснеющему от неловкости отцу: "Папа, но это же очень дорого – у нас на такое нет денег". В этом случае имеет смысл объяснить ребенку, что взрослый зарабатывающий человек сам определяет, какие расходы ему по карману, а какие – нет. Если уж ты пришел в выходной день с родителями в кафе, то контроль за тратами ведут папа и мама.



Еще один деликатный вопрос, которым задаются молодые родители, – стоит ли выдавать на руки малышу деньги, которые ему дарят на день рождения родственники или друзья семьи. Ответ однозначный – такими деньгами дошкольников или младшеклассников должны распоряжаться родители, если речь идет об относительно крупной сумме. Можно привести ребенка в детский магазин и предложить что-то выбрать на подаренные деньги – игрушки или одежду. Предложите малышу отложить сумму и начать совместно копить на что-то значительное – велосипед или самокат.

Возможно, вам придется даже пережить психическую атаку с воплями "Ты не имеешь права брать мои деньги". Как правило, дети соглашаются с тем, что их интересы в этом случае должны представлять родители. Только не нужно обманывать ребенка обещаниями, а потом вдруг ставить перед фактом, что деньги уже потрачены на еду или квартплату, потому что в тот момент не хватало на необходимое. Если в семье возникли трудности с деньгами, то можно поговорить с малышом и объяснить ситуацию. Попросить разрешения потратить подаренные ему деньги на общие цели. Потом поблагодарить его, сказав, что эта сумма здорово выручила всех в нужный момент. Такие ситуации учат знать цену деньгам и доверительно общаться с родителями.

Конечно же, детей надо учить тому, что деньги не падают с неба и не валяются под ногами. Объяснять, что родители ходят каждый день на работу, чтобы в семье было необходимое. Однако в денежном вопросе не стоит перегибать палку и превращать эту тему в основную. Тем более недопустимо в присутствии детей выяснять финансовые проблемы на повышенных тонах. Какие-то моменты все-таки следует оставить в мире взрослых.

