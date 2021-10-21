В РСТ рассказали, смогут ли туристы вернуть деньги за путевки в нерабочие дни

На фоне непростой эпидемиологической ситуации в России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые россияне своеобразно восприняли эти новости и начали искать авиабилеты с вылетом на конец октября. Рассказываем, к чему может привести такая беспечность в разгар пандемии и почему стоит остаться дома.
Неподходящее время
В России больше месяца устойчиво растет заболеваемость коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В 17 регионах наблюдается критическая смертность от инфекции. При этом 21 октября в стране зафиксировали новый максимум – более 36 тысяч заболевших COVID-19 за сутки.
В связи с непростой ситуацией Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. С учетом эпидемиологической обстановки регионам их разрешили установить уже с 23 октября. Кроме того, по словам президента, нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
В свою очередь, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы в этот период.
Между тем популярный сервис по поиску авиабилетов зафиксировал заметный рост интереса россиян к датам с вылетом на конец октября. Отмечается, что больше всего запросов пришлось на внутренние направления. В частности, россиян интересовали перелеты в Москву и на черноморские курорты. В меньшей степени граждане искали билеты за рубеж. Однако и такие запросы тоже были, в том числе они касались Турции и Египта.
Кроме того, в связи с объявленными из-за коронавируса ограничениями россияне не аннулируют туры по стране. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
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Москва
В связи с ростом заболеваемости все больше регионов, в том числе и курортных, вводят коронавирусные ограничения. В Москве объявлены нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать предприятия из сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и кинопоказа. Исключением являются аптеки, продуктовые и иные магазины, где продаются товары первой необходимости. В то же время ресторанам и кафе разрешается работать навынос и на доставку готовых блюд.
В центрах "Мои документы" приостанавливают оказание госуслуг, за исключением срочных по регистрации актов гражданского состояния и услуг в электронном виде. Театры и музеи продолжат свою работу, однако посещать их можно будет лишь при условии заполняемости помещений не более 50%, с QR-кодами и защитными масками. Также с 28 октября по 7 ноября в столице запрещается проводить массовые культурные и спортивные мероприятия, за исключением тех, которые будут одобрены решением органов государственной власти либо согласованы с управлением Роспотребнадзора по Москве.
Крым
В Крыму с 25 октября ужесточат коронавирусные ограничения для гостей и жителей региона. Заселиться в гостиницы, санатории и пансионаты можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Кроме того, не удастся попасть в общепит, кинотеатры, театры, музеи и цирки без документа, удостоверяющего личность, а также без сертификата о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании либо без справки об отрицательном результате ПЦР-теста.
При этом в Севастополе введут более жесткие ограничения, чем на всем полуострове. С 30 октября по 7 ноября там будет полностью остановлена работа учреждений культуры и спорта, в том числе театров, концертных залов и кино. Заведения общепита смогут работать только навынос. Продолжат работу в привычном режиме продуктовые магазины.
Краснодарский край
В Краснодарском крае нерабочие дни начинаются с 30 октября и длятся по 7 ноября. В этот период в Сочи и других городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода. Кроме того, с 25 октября по 1 декабря без него не пустят на культурно-массовые мероприятия, включая спортивные соревнования.
Санкт-Петербург
Власти Санкт-Петербурга также решили ужесточить ограничительные меры. В городе в три этапа введут систему QR-кодов. С 1 ноября без кода взрослые не смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью свыше 40 человек. С 15 ноября такое же требование коснется посетителей кинотеатров, театров и цирков, выставок и музеев, фитнес-центров и бассейнов, а также свадеб. С 1 декабря вход по QR-коду введут для кафе и ресторанов, за исключением производственных столовых и точек общепита в аэропорту и на вокзалах.
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Лететь нельзя остаться
В Роспотребнадзоре призвали всех по возможности оставаться дома и не планировать поездки в период нерабочих дней. Отмечается, что они могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации, если люди ограничит контакты. Вместе с тем в ведомстве советуют больше времени проводить на открытом воздухе, а также отказаться от длительного общения в закрытых помещениях и походов в гости.
"Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать: используйте маски, антисептики, старайтесь избегать мест массового скопления людей", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 также призвала россиян воздержаться от поездок. По ее словам, все организованные туры предполагают скопление людей в аэропортах и в автобусах.
"Если человек отправится на дачу на эти дни или с палаткой куда-то в глухой лес, то это не страшно, если он едет не на общественном транспорте. Но если мы говорим про поезд или самолет – это риск распространения инфекции", – добавила врач.
Воздержаться от поездок стоит не только непривитым, но и привитым гражданам, подчеркнула специалист. Привитые точно так же могут быть источником инфекции для других людей, пояснила она.
"Вирус мутирует достаточно быстро, в разных регионах – по-своему. Чем больше будет людей в автобусах, самолетах, на экскурсиях, на пляже, тем больше риск инфицироваться", – предупреждает Чернышова.
По ее словам, если в ближайшее время люди останутся у себя в регионах и будут сидеть дома или на даче, это позволит снизить заболеваемость. В противном случае по возвращении с отдыха граждане могут привезти с собой новую волну коронавируса, подчеркнула Чернышова.
"Лучше гулять возле дома, но не контактировать с другими людьми. Я даже в гости не рекомендую ходить", – заключила терапевт.
Как вернуть деньги за билеты?
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский заявил Москве 24 об ожиданиях организации, что в ближайшее время регионы продолжат ужесточать правила заселения в гостиницы. По его словам, это приведет к сокращению турпотока по РФ.
Вместе с тем Уманский заявил, что у туристов не должно возникнуть проблем с возвратом денег за гостиницы, если кто-то надумает отказаться от путешествия.
"В случае отказа от проживания в гостинице закон полностью на стороне потребителя. Все туроператоры и сами гостиницы, как правило, идут навстречу и возвращают деньги в полном объеме, не берут никаких удержаний, если заезд хотя бы через несколько дней", – сказал эксперт.
Для возврата денег за проживание достаточно обратиться в организацию, которая продала тур, или в саму гостиницу, если бронирование проходило непосредственно в ней, добавил он. Сложнее обстоит дело с авиабилетами по невозвратным тарифам. За них деньги не вернут, если турист самостоятельно откажется от поездки, уточнил Уманский.
"Запуск любых ограничений, например связанных с заселением в гостиницу по сертификату о вакцинации, не приводит к возникновению обязательств по возврату средств за авиабилеты", – подчеркнул представитель РСТ.
В то же время от ужесточения антиковидных мер в России могут выиграть зарубежные направления, а именно Турция и Египет, заключил Уманский.