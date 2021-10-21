В РСТ рассказали, смогут ли туристы вернуть деньги за путевки в нерабочие дни

На фоне непростой эпидемиологической ситуации в России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые россияне своеобразно восприняли эти новости и начали искать авиабилеты с вылетом на конец октября. Рассказываем, к чему может привести такая беспечность в разгар пандемии и почему стоит остаться дома.



Неподходящее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России больше месяца устойчиво растет заболеваемость коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В 17 регионах наблюдается критическая смертность от инфекции. При этом 21 октября в стране зафиксировали новый максимум – более 36 тысяч заболевших COVID-19 за сутки.

В связи с непростой ситуацией Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. С учетом эпидемиологической обстановки регионам их разрешили установить уже с 23 октября. Кроме того, по словам президента, нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

В свою очередь, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы в этот период.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов.

Между тем популярный сервис по поиску авиабилетов зафиксировал заметный рост интереса россиян к датам с вылетом на конец октября. Отмечается, что больше всего запросов пришлось на внутренние направления. В частности, россиян интересовали перелеты в Москву и на черноморские курорты. В меньшей степени граждане искали билеты за рубеж. Однако и такие запросы тоже были, в том числе они касались Турции и Египта.

Кроме того, в связи с объявленными из-за коронавируса ограничениями россияне не аннулируют туры по стране. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.



Россиянам рассказали, какие ограничения действуют в регионах из-за COVID-19

Москва

В связи с ростом заболеваемости все больше регионов, в том числе и курортных, вводят коронавирусные ограничения. В Москве объявлены нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период не будут работать предприятия из сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и кинопоказа. Исключением являются аптеки, продуктовые и иные магазины, где продаются товары первой необходимости. В то же время ресторанам и кафе разрешается работать навынос и на доставку готовых блюд.

В центрах "Мои документы" приостанавливают оказание госуслуг, за исключением срочных по регистрации актов гражданского состояния и услуг в электронном виде. Театры и музеи продолжат свою работу, однако посещать их можно будет лишь при условии заполняемости помещений не более 50%, с QR-кодами и защитными масками. Также с 28 октября по 7 ноября в столице запрещается проводить массовые культурные и спортивные мероприятия, за исключением тех, которые будут одобрены решением органов государственной власти либо согласованы с управлением Роспотребнадзора по Москве.

Крым

В Крыму с 25 октября ужесточат коронавирусные ограничения для гостей и жителей региона. Заселиться в гостиницы, санатории и пансионаты можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Кроме того, не удастся попасть в общепит, кинотеатры, театры, музеи и цирки без документа, удостоверяющего личность, а также без сертификата о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании либо без справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

При этом в Севастополе введут более жесткие ограничения, чем на всем полуострове. С 30 октября по 7 ноября там будет полностью остановлена работа учреждений культуры и спорта, в том числе театров, концертных залов и кино. Заведения общепита смогут работать только навынос. Продолжат работу в привычном режиме продуктовые магазины.

Краснодарский край

В Краснодарском крае нерабочие дни начинаются с 30 октября и длятся по 7 ноября. В этот период в Сочи и других городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода. Кроме того, с 25 октября по 1 декабря без него не пустят на культурно-массовые мероприятия, включая спортивные соревнования.

Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга также решили ужесточить ограничительные меры. В городе в три этапа введут систему QR-кодов. С 1 ноября без кода взрослые не смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью свыше 40 человек. С 15 ноября такое же требование коснется посетителей кинотеатров, театров и цирков, выставок и музеев, фитнес-центров и бассейнов, а также свадеб. С 1 декабря вход по QR-коду введут для кафе и ресторанов, за исключением производственных столовых и точек общепита в аэропорту и на вокзалах.



Российские туристы собираются на ноябрьские праздники за границу

Лететь нельзя остаться

В Роспотребнадзоре призвали всех по возможности оставаться дома и не планировать поездки в период нерабочих дней. Отмечается, что они могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации, если люди ограничит контакты. Вместе с тем в ведомстве советуют больше времени проводить на открытом воздухе, а также отказаться от длительного общения в закрытых помещениях и походов в гости.

"Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать: используйте маски, антисептики, старайтесь избегать мест массового скопления людей", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 также призвала россиян воздержаться от поездок. По ее словам, все организованные туры предполагают скопление людей в аэропортах и в автобусах.





Надежда Чернышова врач-терапевт Цель нерабочих дней – убрать скученность людей. Самое главное – уменьшить количество людей в транспорте, школьников друг от друга отделить, сократить контакты для тех, кто работает в офисе.

"Если человек отправится на дачу на эти дни или с палаткой куда-то в глухой лес, то это не страшно, если он едет не на общественном транспорте. Но если мы говорим про поезд или самолет – это риск распространения инфекции", – добавила врач.

Воздержаться от поездок стоит не только непривитым, но и привитым гражданам, подчеркнула специалист. Привитые точно так же могут быть источником инфекции для других людей, пояснила она.

"Вирус мутирует достаточно быстро, в разных регионах – по-своему. Чем больше будет людей в автобусах, самолетах, на экскурсиях, на пляже, тем больше риск инфицироваться", – предупреждает Чернышова.

По ее словам, если в ближайшее время люди останутся у себя в регионах и будут сидеть дома или на даче, это позволит снизить заболеваемость. В противном случае по возвращении с отдыха граждане могут привезти с собой новую волну коронавируса, подчеркнула Чернышова.

"Лучше гулять возле дома, но не контактировать с другими людьми. Я даже в гости не рекомендую ходить", – заключила терапевт.



Как вернуть деньги за билеты?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский заявил Москве 24 об ожиданиях организации, что в ближайшее время регионы продолжат ужесточать правила заселения в гостиницы. По его словам, это приведет к сокращению турпотока по РФ.





Илья Уманский руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Дополнительные выходные, которые получили наши сограждане, вряд ли можно рассматривать как повод для туристической поездки по стране.

Вместе с тем Уманский заявил, что у туристов не должно возникнуть проблем с возвратом денег за гостиницы, если кто-то надумает отказаться от путешествия.

"В случае отказа от проживания в гостинице закон полностью на стороне потребителя. Все туроператоры и сами гостиницы, как правило, идут навстречу и возвращают деньги в полном объеме, не берут никаких удержаний, если заезд хотя бы через несколько дней", – сказал эксперт.

Для возврата денег за проживание достаточно обратиться в организацию, которая продала тур, или в саму гостиницу, если бронирование проходило непосредственно в ней, добавил он. Сложнее обстоит дело с авиабилетами по невозвратным тарифам. За них деньги не вернут, если турист самостоятельно откажется от поездки, уточнил Уманский.





Илья Уманский руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Существуют невозвратные тарифы на авиаперевозки. Если были приобретены такие билеты, то говорить о полном возврате не приходится, поскольку авиаперевозки не запрещены и регионы открыты.

"Запуск любых ограничений, например связанных с заселением в гостиницу по сертификату о вакцинации, не приводит к возникновению обязательств по возврату средств за авиабилеты", – подчеркнул представитель РСТ.

В то же время от ужесточения антиковидных мер в России могут выиграть зарубежные направления, а именно Турция и Египет, заключил Уманский.

