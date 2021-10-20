Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в РФ. Главное

Владимир Путин 20 октября провел совещание с правительством по ситуации с распространением коронавируса в России. Президент одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, а также ряд других мер. Рассказываем, что изменится в жизни россиян в ближайшее время.
Подъем заболеваемости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным подчеркнула, что ситуация с коронавирусом и другими сезонными вирусами усложняется.
"Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", – заявила она.
Высокие цифры Голикова связала с распространением коронавируса по всей стране.
Подъем заболеваемости COVID-19 в России она связала с недостаточными темпами вакцинации и нарушением ограничительных мер. По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России немного превысил 45%. При этом Москва и Подмосковье вместе с Чечней, Чукоткой, Тувой, Карелией, Белгородской областью и Санкт-Петербургом вошли в число лидеров по этому показателю.
Критическая смертность от коронавируса наблюдается в 17 регионах, добавила Голикова. "Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан", – подчеркнула она.
Вместе с тем вице-премьер попросила президента с 30 октября по 7 ноября ввести в России режим нерабочих дней. "В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы, 23 октября", – добавила она.
Кроме того, Голикова призвала жителей страны в нерабочие дни не путешествовать по стране.
Для борьбы с коронавирусом Голикова также предложила запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.
В число других мер она включила сохранение масочного режима и соблюдение безопасного расстояния, усиление дезинфекции в общественном транспорте, такси и местах массового пребывания людей. Также санитарно-эпидемиологические меры нужно усилить на авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте, призвала Голикова.
Кроме того, вице-премьер рекомендовала расширить практику пускать в нерабочие дни на отдельные предприятия только при предъявлении QR-кода. "После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", – сказала Голикова.
Также она предложила выделить россиянам два выходных дня после процедуры вакцинации.
Поддержка бизнеса
Чтобы введение нерабочих дней не слишком сильно ударило по бизнесу, государство разработало меры поддержки для наиболее уязвимых отраслей. К таким первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отнес культуру, спорт, гостиницы, общепит и бытовые услуги. По его словам, пауза из-за введения нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.
В качестве одной из мер поддержки Белоусов предложил выплатить единовременную помощь предприятиям из пострадавших отраслей в один МРОТ на каждого занятого. По его словам, на эти цели потребуется 27 миллиардов рублей.
Прием заявок Белоусов предложил провести с 1 ноября по 15 декабря. При этом выплаты бизнесу осуществить с 15 ноября по 31 декабря. Кроме того, Белоусов предложил вернуться к льготной программе кредитования бизнеса под 3%. Он подчеркнул, что правительство следит за ситуацией с бизнесом и при необходимости готово предложить новые меры поддержки предпринимателям.
Принятые решения
Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.
Путин добавил, что при необходимости период нерабочих дней можно продлить и после 7 ноября. Вместе с тем президент призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и вводить нерабочие дни уже с 23 октября, если существует такая потребность.
Также Путин одобрил меры поддержки бизнеса, с которыми в ходе совещания выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Кроме того, президент призвал оставаться дома тех россиян, у кого COVID-19 заболели члены семьи.
"Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее нужно это сделать – тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе", – подчеркнул Путин.
Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Президент также распорядился нарастить объемы тестирования. Это позволит своевременно выявлять инфицированных, заявил он.
Кроме того, Путин предостерег регионы от приукрашивания ситуации, связанной с распространением коронавируса. "В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, уровню смертности", – подчеркнул он.
Президент подписал указ о нерабочих днях в России. Вместе с тем он поручил федеральному правительству и регионам определить, как будут работать их учреждения культуры и здравоохранения на этот период.
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