Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом в РФ. Главное

Владимир Путин 20 октября провел совещание с правительством по ситуации с распространением коронавируса в России. Президент одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, а также ряд других мер. Рассказываем, что изменится в жизни россиян в ближайшее время.

Подъем заболеваемости

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным подчеркнула, что ситуация с коронавирусом и другими сезонными вирусами усложняется.

"Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", – заявила она.

Высокие цифры Голикова связала с распространением коронавируса по всей стране.





Татьяна Голикова вице-премьер России Это особенность этого подъема заболеваемости, в отличие от предыдущего сезона, и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения.

Подъем заболеваемости COVID-19 в России она связала с недостаточными темпами вакцинации и нарушением ограничительных мер. По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России немного превысил 45%. При этом Москва и Подмосковье вместе с Чечней, Чукоткой, Тувой, Карелией, Белгородской областью и Санкт-Петербургом вошли в число лидеров по этому показателю.

Критическая смертность от коронавируса наблюдается в 17 регионах, добавила Голикова. "Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан", – подчеркнула она.

Вместе с тем вице-премьер попросила президента с 30 октября по 7 ноября ввести в России режим нерабочих дней. "В тех регионах страны, где ситуация с эпидемиологической ситуацией наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы, 23 октября", – добавила она.

Кроме того, Голикова призвала жителей страны в нерабочие дни не путешествовать по стране.





Татьяна Голикова вице-премьер России Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов.

Для борьбы с коронавирусом Голикова также предложила запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

В число других мер она включила сохранение масочного режима и соблюдение безопасного расстояния, усиление дезинфекции в общественном транспорте, такси и местах массового пребывания людей. Также санитарно-эпидемиологические меры нужно усилить на авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте, призвала Голикова.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала расширить практику пускать в нерабочие дни на отдельные предприятия только при предъявлении QR-кода. "После окончания нерабочих дней регионы РФ должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", – сказала Голикова.

Также она предложила выделить россиянам два выходных дня после процедуры вакцинации.



Поддержка бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы введение нерабочих дней не слишком сильно ударило по бизнесу, государство разработало меры поддержки для наиболее уязвимых отраслей. К таким первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отнес культуру, спорт, гостиницы, общепит и бытовые услуги. По его словам, пауза из-за введения нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

В качестве одной из мер поддержки Белоусов предложил выплатить единовременную помощь предприятиям из пострадавших отраслей в один МРОТ на каждого занятого. По его словам, на эти цели потребуется 27 миллиардов рублей.





Андрей Белоусов заместитель председателя правительства РФ Охват составит порядка 2 миллионов человек, и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях.

Прием заявок Белоусов предложил провести с 1 ноября по 15 декабря. При этом выплаты бизнесу осуществить с 15 ноября по 31 декабря. Кроме того, Белоусов предложил вернуться к льготной программе кредитования бизнеса под 3%. Он подчеркнул, что правительство следит за ситуацией с бизнесом и при необходимости готово предложить новые меры поддержки предпринимателям.



Принятые решения

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.





Владимир Путин президент России Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно.

Путин добавил, что при необходимости период нерабочих дней можно продлить и после 7 ноября. Вместе с тем президент призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и вводить нерабочие дни уже с 23 октября, если существует такая потребность.

Также Путин одобрил меры поддержки бизнеса, с которыми в ходе совещания выступил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.





Владимир Путин президент России В связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний, понесет определенные издержки. В этой связи прошу правительство обеспечить те меры поддержки предприятиям и организациям, о которых сейчас было сказано.

Кроме того, президент призвал оставаться дома тех россиян, у кого COVID-19 заболели члены семьи.

"Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее нужно это сделать – тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе", – подчеркнул Путин.



Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Президент также распорядился нарастить объемы тестирования. Это позволит своевременно выявлять инфицированных, заявил он.





Владимир Путин президент России Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать. Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте. Тем самым разрывать цепочку распространения вируса.

Кроме того, Путин предостерег регионы от приукрашивания ситуации, связанной с распространением коронавируса. "В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, уровню смертности", – подчеркнул он.

Президент подписал указ о нерабочих днях в России. Вместе с тем он поручил федеральному правительству и регионам определить, как будут работать их учреждения культуры и здравоохранения на этот период.



Носатов Иван, Никита Камзин