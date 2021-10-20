Белоусов предложил выплатить по 1 МРОТ работникам пострадавших из-за COVID-19 отраслей

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Правительство предложило ввести выплаты в размере одного МРОТ работникам, занятым в отраслях малого и среднего бизнеса, пострадавших в период пандемии коронавируса. Об этом на совещании с президентом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Согласно инициативе, получить единовременную выплату можно будет в период с 15 ноября по 31 декабря. Всего, по прогнозам Белоусова, такая мера соцподдержки охватит более 2 миллионов человек. На реализацию инициативы потребуется порядка 27 миллиардов рублей.

"Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", – добавил Белоусов.

Предполагается, что в числе получателей таких грантов могут быть предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организаций досуга и развлечений.

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин поддержал предложение ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом, поступившее от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны с сохранением заработной платы. При этом регионы, в которых наблюдается наиболее сложная эпидситуация, смогут ввести нерабочие дни раньше – с 23 октября.

Накануне заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый прокомментировал предложение ввести в России нерабочие дни, допустив возможность смягчения ограничений для привитых граждан.