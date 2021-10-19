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Москва 24

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Общество

15:40

В Совфеде допустили возможность послабления ограничений по COVID-19 для привитых

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый прокомментировал предложение ввести в России нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, при принятии инициативы привитые граждане могут получить послабления и посещать по QR-коду кафе, фитнес-центры и другие публичные места.

При этом он заявил, что лица, по каким-либо причинам не прошедшие вакцинацию, должны соблюдать особые меры безопасности. Круглый также обратил внимание на то, что россияне должны использовать нерабочие дни для того, чтобы соблюдать карантин, а не для общения с друзьями.

Кроме того, регионам, по словам сенатора, следует уделять больше внимания соблюдению масочного режима, а также ограничивать количество пассажиров в маршрутных такси.

С предложением объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября ранее выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, назвав такие меры необходимыми.

Выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, Голикова также отметила, что уровень коллективного иммунитета в стране не позволяет влиять на смертность от инфекции и составляет чуть больше 45%.

Дни с 30 октября по 7 ноября могут объявить нерабочими

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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