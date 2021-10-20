Путин потребовал увеличить объемы тестирования на COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин потребовал увеличить объемы тестирования на коронавирус. Об этом он заявил в ходе заседания с членами правительства.

"Нужно расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных... Пока медленно происходит тестирование. Нужно тестирование совершенствовать", – отметил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах России. Наиболее сложная ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области и Республике Татарстан.

Не лучше ситуация с коронавирусом наблюдается и в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, а также Республиках Северная Осетия и Мордовия.

