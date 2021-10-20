В Кремле назвали опасной приостановку плановой медпомощи из-за COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отказ от предоставления плановой медпомощи в некоторых регионах является опасной, но вынужденной мерой на фоне нынешней тяжелой ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой. Это очень печально и чрезвычайно опасно", – отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в ситуации с высоким количеством заболевших здравоохранение вынуждено использовать все ресурсы для борьбы с коронавирусом, лишая лишая тем самым граждан права на получение плановой медицинской помощи.

"Это, действительно, очень плохо, но это реальность", – заключил он.

Ранее директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков заявил о полной загруженности коечного фонда в больнице пациентами с коронавирусом. Он отметил, что институт продолжает прием пациентов, поскольку появляются вылечившиеся. По словам Петрикова, среди госпитализированных с симптомами коронавируса практически нет вакцинированных.

По словам эксперта Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики. Подъем заболеваемости она назвала прогнозируемым.