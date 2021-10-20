Голикова рекомендовала сохранять масочный режим и прекратить зрелищные мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала сохранить в России масочный режим, дезинфекцию общественного транспорта, а также ввести запрет на проведение зрелищных мероприятий и работу заведений общепита в ночные часы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра", – сказала Голикова на заседании президента с кабмином.
Также вице-премьер усилить дезинфекцию в общественном транспорте и такси, местах массового скопления людей, а также ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических ограничений.
"Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить советующий контроль", – подчеркнула Голикова.
Ранее Голикова заявила, что подъем заболеваемости COVID-19 связан с недостаточными темпами вакцинации и нарушением ограничительных мер. Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее. По словам Голиковой, эпидситуация с COVID-19 и другими вирусами в РФ усложняется.
До этого Голикова в связи с ситуацией с коронавирусом предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение, а окончательное решение по данному вопросу примет Владимир Путин.
Более 60 регионов РФ ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: