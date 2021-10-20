Голикова рекомендовала сохранять масочный режим и прекратить зрелищные мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала сохранить в России масочный режим, дезинфекцию общественного транспорта, а также ввести запрет на проведение зрелищных мероприятий и работу заведений общепита в ночные часы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимы сохранение масочного режима, сохранение социальной дистанции или введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественно питания с 23 до 6 часов утра", – сказала Голикова на заседании президента с кабмином.

Также вице-премьер усилить дезинфекцию в общественном транспорте и такси, местах массового скопления людей, а также ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических ограничений.

"Кроме того, необходимо усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном автомобильном. Прошу компании-перевозчики и регионы организовать такую работу и обеспечить советующий контроль", – подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что подъем заболеваемости COVID-19 связан с недостаточными темпами вакцинации и нарушением ограничительных мер. Она отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю составил 151,4 случая на 100 тысяч населения, что на 15% выше, чем неделей ранее. По словам Голиковой, эпидситуация с COVID-19 и другими вирусами в РФ усложняется.

До этого Голикова в связи с ситуацией с коронавирусом предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал ее предложение, а окончательное решение по данному вопросу примет Владимир Путин.