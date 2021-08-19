Почему родителей раздражают подростки, гуляющие на детских площадках

Реально ли детям разных возрастов проводить время на одной территории? Насколько уместно появление подростков на детской площадке, когда там играют малыши-дошкольники? И зачем мамы приводят детей в скейт-парки, где старшие ребята отрабатывают опасные трюки? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подростки облепили качели и долго не уходят, громко смеясь и матерясь. Малыши поглядывают на них в надежде, что "большие" скоро уйдут и удастся покачаться. А мамы поспешно собирают игрушки и уводят карапузов подальше от шумных "старшаков". Знакомая картина? Из-за таких компаний родители малышей враждебно настроены по отношению ко всем школьникам среднего и старшего возраста, заглянувшим в игровые зоны.

Почему же подростков так тянет на детские площадки? В специализированных чатах этот вопрос обсуждается на удивление остро. Взрослые, берущие сторону подростков, уверены, что на площадках имеют право гулять ребята всех возрастов. Главный аргумент – они тоже дети, им здесь интересно, а в их детстве таких красивых площадок не было. Правда, чем именно несовершеннолетние старше 12–14 лет занимаются в игровой зоне, никто в пылу дискуссий не задумывается. А зря.

Оборудование детских площадок рассчитано, как правило, на детей младшего возраста. Достаточно почитать правила производителей. Например, стандартные качалки на пружине, песочницы и горки со скатами длиной до одного метра годятся для малышей от 3 до 7 лет. Карусели и горки со скатами свыше одного метра – для детей от 7 до 12 лет. А качели-балансир (круглые "гнезда") – для ребят от 3 лет до 12.

По идее, подросткам сложно найти на детской площадке что-то подходящее за исключением, пожалуй, лавочек и качелей. Там они и усаживаются группами, порой оглашая окрестности ненормативной лексикой. "Гулливеры" еле втискиваются в теремки и качалки, из озорства показывают свою удаль на горках, которые содрогаются под топотом ног уже далеко не детского размера. Обычно рядом стоят и ждут те, кому эти приспособления больше подходят по возрасту.

Тех, кто рискует делать замечания юным возмутителям спокойствия, за глаза называют "яжематерями". А кто-то даже удивляется: почему подростки должны уступать малышам качели? Мол, все дети равны. Между тем родителями карапузов движет обычный страх. Например, дети в возрасте до 2 лет еще неуверенно держатся на ногах и играть в одном пространстве с подростками им небезопасно. Опять же, несовершеннолетние среднего и старшего школьного возраста обычно приходят на площадки группами и ведут себя весьма вызывающе. С такими компаниями не желают связываться даже папы малышей. Вот взрослые и уводят детей под торжествующие крики "победителей".



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приход подростков на площадки для карапузов можно сравнить с обратной ситуацией – прогулками малышей в зонах для скейтов или на спортплощадках. Формально родителям с маленькими детьми не запрещено появляться, например, на футбольном поле, где играют большие ребята. Дошколята просто должны быть под присмотром взрослых. И порой появление возле ворот в разгар спортивной баталии малыша с резиновым мячиком буквально парализует игру. Вроде претензий к маме, которая раз за разом вытаскивает мячик из сетки, быть не должно, как и в случае с подростками на детской площадке, однако все понимают, что столкновение интересов неизбежно.

Особая боль подростков-скейтбордистов и любителей прыжковых самокатов – мамы с колясками, устраивающие своим чадам заезды по крутым спускам. А трехлетки, штурмующие рампы в скейт-парках, где занимаются старшие ребята, в буквальном смысле оказываются в зоне риска. Тут уже наступает очередь подростков возмущаться вторжением в их пространство. Но и матерям карапузов есть что возразить: дети в возрасте до 8 лет могут находиться в таких парках в сопровождении взрослых.

Опять же, формально придраться не к чему. А на деле удовольствие от катания теряется, поскольку скейтбордистам приходится смотреть в оба. Согласно правилам, катающийся не должен подвергать опасности жизнь и здоровье других людей и несет ответственность в случае столкновения.

Интернет-сообщество пестрит множеством примеров того, как мамы вопреки здравому смыслу отвоевывают право гулять в таких зонах с маленькими детьми, а папы ввязываются в потасовки. Звучат угрозы, брань – какое уж тут удовольствие от прогулки, доставшейся такой ценой...



Наиболее терпимы к родителям, забредающим на "чужую" территорию, сторонники здорового образа жизни. Но и постоянных посетителей спортплощадок возмущает, когда с молчаливого согласия мам малыши топают грязными ботинками по скамейкам для пресса или раскладывают игрушки под турником. А самой нетерпимой любители активного отдыха считают ситуацию, когда родители с колясками неторопливо шагают по велосипедной дорожке.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Как же ужиться в общем пространстве подросткам и мамам малышей? Рецепт, на первый взгляд, прост: надо уважать друг друга и соблюдать правила вежливости и общежития. Вести себя на площадках, как и в любом другом месте, надо так, чтобы не быть источником проблем для других. Подростки не должны создавать опасных ситуаций для малышей, уступать маленьким, как бы банально это ни звучало. Оборудование на детских площадках следует использовать в соответствии с возрастом и нагрузкой и правильно реагировать на замечания взрослых.

По большому счету, в таких ситуациях формируется отношение взрослеющих школьников к собственным детям и супругам в будущем. По сути мамы, оправдывающие буйное поведение подростков в малышовой игровой зоне, фактически подают пример того, что можно пренебрежительно относиться к тем, кто слабее. С этим правом вседозволенности подросток уйдет во взрослую жизнь.

Тем же, кто делает замечания компаниям подростков, тоже можно посоветовать держаться в рамках вежливости. Оскорбления и строгие "наезды" в адрес чужих детей не принесут ничего, кроме ответной агрессии. В конце концов, никто не рождается мудрым пенсионером с правильными взглядами на жизнь. Вовремя сделанное тактичное замечание способно изменить поведение юного нигилиста. Важно так подобрать слова, чтобы они запали в душу, побудили к правильным поступкам, а не заставляли действовать назло. Иначе есть риск получить ответную грубость.

Разговаривать с нарушителями надо спокойно и вежливо. Как правило, это срабатывает. Если ваши претензии справедливы, то, скорее всего, они будут приняты к сведению. А если уж ситуация складывается не в вашу пользу, то лучше не доводить ее до крайности, с пеной у рта доказывая свою правоту. Иногда стоит уйти, чтобы не разматывать бесконечно клубок неприязни. Иначе отвоеванная с трудом прогулка запомнится ребенку тем, что мама громко кричала, а ее некрасиво обзывали.

Родителям подростков, в свою очередь, нужно объяснять своим подрастающим отпрыскам, как вести себя там, где играют малыши, и что все-таки такая территория не самое подходящее место для фотосессий и эмоциональных обсуждений с друзьями.

Насчет спортивных площадок и скейт-парков все гораздо проще – здесь надо руководствоваться здравым смыслом и техникой безопасности. В таких зонах повышенного риска малышам и их мамам лучше находиться в качестве наблюдателей, соблюдая правила поведения, и тогда прогулка не будет испорчена негативом и ненавистью.

