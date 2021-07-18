Почему современные родители не умеют наказывать детей

Когда-то вершиной родительской педагогики считались ремень и угол, угол и ремень... Однако времена изменились. За подзатыльник, с помощью которого раньше передавалась информация от поколения к поколению, можно угодить на карандаш в органы опеки. Как воздействовать на ребенка? Какое наказание допустимо? Над этим размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Тенденции нашего времени таковы, что многие московские родители вообще строго не наказывают детей, стараясь с ними договариваться или просто до поры до времени терпеть – "пока не перебесится". Для сторонников старомодных воспитательных методов это кажется по меньшей мере странным.

Семейный психолог, психотерапевт Олеся Маряева уверена, что физическое наказание не породит ничего, кроме страха и отчуждения. А мамы и папы из благополучных семей признаются, что им было бы просто неловко перед ребенком поднимать на него руку. Возможно, это потому, что современные родители порой ведут себя с детьми не как строгие взрослые, а как старшие товарищи. Мы же не набрасываемся с кулаками на знакомых, если те, по нашему мнению, делают что-то не так. Дальше слов "сейчас получишь" мамы и папы обычно не идут.

Тем не менее идеальных родителей не существует. В гневе многие часто срываются на крик. Однако и это, по мнению специалистов, не метод.





Олеся Маряева психотерапевт Крик сначала будет пугать ребенка. Потом он станет огрызаться, постепенно привыкнет и вообще перестанет реагировать. Но искаженное от крика лицо родителя запомнит надолго.

Впрочем, строгий командный голос – это весьма распространенный метод, который, как ни крути, действует на детей. Если, конечно, не злоупотреблять им. К децибелам дети быстро привыкают, и незаметно вся семья начинает общаться на повышенных тонах.

Не стоит перебарщивать и с распространенной во многих семьях манерой читать детям нотации. Долгий спич по поводу провинности чаще всего не доходит до маленького человека. За многословием теряется смысл. Замечания должны быть краткими и емкими, тогда они отложатся в голове.

Психологи считают, что лишение ребенка любимых игрушек тоже не лучшая мера. Однако картина меняется, если дело касается безопасности своих или чужих детей. Мой муж навсегда запомнил, как мама в детстве на все лето отобрала у него велосипед, потому что он выехал на нем на проезжую часть. Никаких обид за это на родителей муж не затаил и всегда считал, что с ним обошлись справедливо.



Канули в прошлое и времена, когда детей оставляли без еды или прогулки. Сегодня взрослые слишком щепетильно относятся к питанию, чтобы нарушать установленный порядок приема пищи. А времени на прогулки и активный отдых у современных детей и без того мало.

Однако вопрос о рычагах воздействия на маленьких неслухов актуален и сегодня. Как же добиться если не примерного, то правильного поведения? Семейный психолог рекомендует действовать проверенным способом – с помощью личного примера. Например, бесполезно рассказывать ребенку, что мусорить плохо, если ты сам только что выбросил из окна автомобиля обертку от мороженого.

Необходимо прививать ребенку и ответственность за свои проступки. "Если ты обидел кого-то – извинись. Сломал чью-то игрушку – отдай взамен свою или возмести урон карманными деньгами. Насорил – убери. Не сложил школьную форму – иди завтра в мятой и выслушивай замечания учителя", – комментирует семейный психолог. И тогда родителю не придется, ликвидируя последствия проступка, придумывать отпрыску наказание.

