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Общество

09:01

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Почему современные родители не умеют наказывать детей

Преступление без наказания: какими методами воздействовать на детей
общество дети

Когда-то вершиной родительской педагогики считались ремень и угол, угол и ремень... Однако времена изменились. За подзатыльник, с помощью которого раньше передавалась информация от поколения к поколению, можно угодить на карандаш в органы опеки. Как воздействовать на ребенка? Какое наказание допустимо? Над этим размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: depositphotos/didesign

Тенденции нашего времени таковы, что многие московские родители вообще строго не наказывают детей, стараясь с ними договариваться или просто до поры до времени терпеть – "пока не перебесится". Для сторонников старомодных воспитательных методов это кажется по меньшей мере странным.

Семейный психолог, психотерапевт Олеся Маряева уверена, что физическое наказание не породит ничего, кроме страха и отчуждения. А мамы и папы из благополучных семей признаются, что им было бы просто неловко перед ребенком поднимать на него руку. Возможно, это потому, что современные родители порой ведут себя с детьми не как строгие взрослые, а как старшие товарищи. Мы же не набрасываемся с кулаками на знакомых, если те, по нашему мнению, делают что-то не так. Дальше слов "сейчас получишь" мамы и папы обычно не идут.

Тем не менее идеальных родителей не существует. В гневе многие часто срываются на крик. Однако и это, по мнению специалистов, не метод.

Крик сначала будет пугать ребенка. Потом он станет огрызаться, постепенно привыкнет и вообще перестанет реагировать. Но искаженное от крика лицо родителя запомнит надолго.
Олеся Маряева
психотерапевт

Впрочем, строгий командный голос – это весьма распространенный метод, который, как ни крути, действует на детей. Если, конечно, не злоупотреблять им. К децибелам дети быстро привыкают, и незаметно вся семья начинает общаться на повышенных тонах.

Не стоит перебарщивать и с распространенной во многих семьях манерой читать детям нотации. Долгий спич по поводу провинности чаще всего не доходит до маленького человека. За многословием теряется смысл. Замечания должны быть краткими и емкими, тогда они отложатся в голове.

Психологи считают, что лишение ребенка любимых игрушек тоже не лучшая мера. Однако картина меняется, если дело касается безопасности своих или чужих детей. Мой муж навсегда запомнил, как мама в детстве на все лето отобрала у него велосипед, потому что он выехал на нем на проезжую часть. Никаких обид за это на родителей муж не затаил и всегда считал, что с ним обошлись справедливо.

Фото: depositphotos/khosrork

Канули в прошлое и времена, когда детей оставляли без еды или прогулки. Сегодня взрослые слишком щепетильно относятся к питанию, чтобы нарушать установленный порядок приема пищи. А времени на прогулки и активный отдых у современных детей и без того мало.

Однако вопрос о рычагах воздействия на маленьких неслухов актуален и сегодня. Как же добиться если не примерного, то правильного поведения? Семейный психолог рекомендует действовать проверенным способом – с помощью личного примера. Например, бесполезно рассказывать ребенку, что мусорить плохо, если ты сам только что выбросил из окна автомобиля обертку от мороженого.

Необходимо прививать ребенку и ответственность за свои проступки. "Если ты обидел кого-то – извинись. Сломал чью-то игрушку – отдай взамен свою или возмести урон карманными деньгами. Насорил – убери. Не сложил школьную форму – иди завтра в мятой и выслушивай замечания учителя", – комментирует семейный психолог. И тогда родителю не придется, ликвидируя последствия проступка, придумывать отпрыску наказание.

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Бородина Евгения

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