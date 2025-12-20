Форма поиска по сайту

20 декабря, 15:20

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новых профессиях в строительной отрасли Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX рассказал о новых профессиях в строительной отрасли Москвы.

"Помогают трансформации этой сферы такие масштабные проекты, как программа реновации. Профессия 3D-моделлера одна из новых", – написал мэр.

Он подчеркнул, что благодаря работе таких специалистов можно избежать ошибок еще на стадии проектирования здания.

Например, руководитель команды по 3D-разработке в ГБУ "Мосстройинформ" Дмитрий Бояринов считает, что 3D-моделирование позволяет в точности передать замысел архитектора. Бояринов участвовал в разработке множества трехмерных моделей зданий по программе реновации.

В свою очередь, руководитель отдела визуализации АО "Моспроект-4" Антон Насекин рассказал о работе по готовым архитектурным объектам.

"Берем "сырую" 3D-модель и доводим ее до финального вида – того, как здание будет выглядеть на самом деле. Архитектурный фотограф снимает построенное, а мы – то, чего еще нет", – отметил он.

Собянин добавил, что также появились специалисты по роботам-сварщикам. Такой человек может управлять двумя-тремя роботами одновременно, что позволяет увеличить производительность труда и точность выполняемых операций.

Инженер по роботизированным комплексам концерна "КРОСТ" Игорь Соколов пояснил, что в его задачи входит поддержка бесперебойной работы роботизированных комплексов на заводе.

"Мне нравится принимать участие в создании программного обеспечения для управления производственными процессами и видеть, как мой труд способствует повышению эффективности предприятия", – сказал Соколов.

Мэр также рассказал о профессии специалиста по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Он работает на стыке архитектуры, инженерии, строительства и ИТ. А благодаря инженерам-исследователям в сфере строительных материалов и конструкций создаются уникальные рецептуры бетонов и технологии.

ТИМ-менеджер ООО "Техпроектстрой" (ГК "МСУ-1") Артем Манютин подтвердил, что его профессию можно сравнить с дирижером большого симфонического оркестра.

"Моя главная задача – контролировать качество продукции завода на всех этапах производства, проверяя ее соответствие техническим условиям, чертежам и стандартам", – поделился инженер лаборатории концерна "КРОСТ" Богдан Мирон.

Ранее Собянин рассказал, что в московских колледжах выросла популярность транспортных специальностей. Эти направления выбрали почти 15 тысяч столичных студентов. Из всех специальностей чаще всего студенты отдавали предпочтение обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

