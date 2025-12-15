Форма поиска по сайту

15 декабря, 17:06

Мэр Москвы

Собянин открыл центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Сергей Собянин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыли центр практической подготовки для машиностроения. Он находится на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках.

Мэр подчеркнул, что новый центр закроет проблему дефицита рабочих кадров. Кроме того, его открытие завершает цикл создания центров подготовки специалистов области машиностроения. Три других центра находятся в промышленных кластерах, где также расположены десятки высокотехнологичных компаний.

"Этим центром мы закрываем проблему дефицита кадров, закрываем проблему дефицита подготовки, технологического обустройства этих центров специального профессионального образования и обеспечиваем высокое качество подготовки на самом современном уровне", – сказал Собянин, выразив благодарность правительству РФ.

По его словам, столичные власти поставили перед собой задачу в ближайшие годы построить и реконструировать практически 500 тысяч квадратных метров новых площадей для центров подготовки рабочих кадров.

Собянин также отметил, что количество выпускников колледжей планируется увеличить в два раза к 2030 году. Чтобы сделать систему среднего профессионального образования более привлекательной для выпускников школ, были обновлены образовательные программы и до трех лет сокращено время обучения.

Помимо этого, студенты могут получать сразу несколько специальностей, а 70% занятий проводится на практике. В системе подготовки машиностроителей практически все студенты учатся по целевому набору, имея максимальную связь с работодателем.

"Все, что есть в мире для этих специальностей, все в нашей лаборатории уже на 70% обновлено. И через 2 года мы выйдем на 100%", – подчеркнул мэр.

В свою очередь, Мишустин указал, что московский опыт необходимо тиражировать на другие регионы страны.

"Естественно, мы занимаемся этим системно, по поручению президента (Владимира Путина. – Прим. ред.). Практически на сегодняшний день несколько существует государственных программ, национальных проектов, которые так или иначе нацелены на достижение нашего технологического и промышленного суверенитета", – указал он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в новом центре организовано инновационное пространство для практической подготовки высококвалифицированных кадров с учетом потребностей городской экономики.

Здесь есть высокотехнологичный комплекс. В него входят 5 мастерских, оснащенных 69 станками, а также 3 лаборатории. Общая площадь объекта превышает 3 тысячи квадратных метров, что позволяет организовать обучение более 1,5 тысячи человек в год.

В 2025–2026 учебном году обучение на площадке пройдут студенты 6 городских колледжей.

Ранее Собянин рассказал, что в московских колледжах выросла популярность транспортных специальностей. Эти направления выбрали почти 15 тысяч столичных студентов. Из всех специальностей чаще всего студенты отдавали предпочтение обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли центр подготовки кадров для машиностроения

мэр Москвывластьэкономикагород

