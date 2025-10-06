Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин совместно с другими руководителями фракций и главами комитетов посетили новый образовательный центр "Профессии будущего", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках.

Событие состоялось в рамках Дня среднего профессионального образования, который ежегодно отмечается в России 2 октября.

"В центре обучаются около 700 человек. Причем мы рассматриваем этот центр не только для участников СПО (среднего профессионального образования. – Прим. ред.), но и для взрослых для быстрых программ", – сказал мэр.

Градоначальник обратил внимание, что сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты со средним профессиональным образованием, умеющие работать на станках, в пищевой и туристической отраслях, а также в IТ. На специалистов приходится около 75% всех вакансий.

Такие люди обладают не просто необходимыми профессиональными навыками, но и знаниями, соответствующими требованиям рынка труда, подчеркнул глава города.

"В Москве почему мы вкладываемся в этот центр, мощный? Потому что концентрация предприятий очень высокая, гигантская концентрация. Поэтому для нас экономически выгодно создавать такие мощные центры", – добавил Собянин.

По его словам, 70% учебного процесса в центре посвящено практике. Речь идет именно о работе на заводах, станках и оборудовании, с которым взаимодействуют студенты и обучающиеся. Это позволяет получить им востребованную профессию.

В ходе осмотра нового учебного учреждения Собянин раскрыл планы по увеличению числа студентов, обучающихся по программам СПО. Он напомнил, что работа в данном направлении началась в 2020 году.

"Сегодня уже не 177 тысяч, а 315 тысяч обучающихся в колледжах. <...> Это и городские, и федеральные, и частные, которые тоже активно включены в эту работу. И ставим себе задачу, чтобы довести до 420–450 тысяч в ближайшие годы, то есть с 170 тысяч уйти до 420 тысяч минимум", – отметил глава города.

Этот амбициозный проект требует значительных инвестиций, тщательного планирования и разработки новой образовательной программы.

Кроме того, градоначальник рассказал депутатам о создании центра коллективного пользования промышленным оборудованием на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", а также объявил о запуске программы строительства семи крупных флагманских образовательных комплексов с общей площадью в 400 тысяч "квадратов".

В свою очередь, Володин отметил, что эксперимент по внедрению особого порядка итоговой аттестации для девятиклассников, в котором участвовала и Москва, оказался успешным. Он подчеркнул, что накопленный опыт требует детального изучения и распространения на другие регионы, поскольку существует запрос на участие в пилотной программе.

"Многие регионы сейчас высказывают желание принимать участие в пилоте. Надеюсь, что уже правительство, – так как до этого депутаты инициировали изменения, – внесет нам законодательные инициативы", – добавил парламентарий.

По словам спикера Думы, сейчас существуют образовательные стандарты, которые демонстрирует Москва. Однако каждый регион должен учитывать свою специфику и предлагать подходы, опираясь на эти нормы.

"Надо сравнивать не ресурсы, – они, безусловно, влияют, – а решения", – пояснил Володин.

Вместе с тем он акцентировал внимание на необходимости повышения квалификации профессиональных рабочих кадров и их качественной подготовке, так как эти факторы напрямую влияют на развитие экономики.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что центр практического обучения "Профессии будущего" обладает уникальной высокотехнологичной инфраструктурой в России. На четырех этажах общей площадью, превышающей 9 тысяч квадратных метров, расположено более 5 тысяч единиц техники и оборудования.

Здесь готовят специалистов по 75 востребованным профессиям, а 35 цехов-мастерских охватывают ключевые отрасли, что позволяет выпускникам сразу приступить к работе.

Все учебные программы ориентированы на практику и разработаны с участием ведущих работодателей столицы. Преподавание осуществляют высококвалифицированные мастера производственного обучения с десятилетним опытом работы в реальных секторах экономики.

После завершения обучения карьерные консультанты городской службы занятости организуют встречи с потенциальными работодателями. Среди партнеров службы – более 3 тысяч работодателей, а в базе данных представлено свыше 500 тысяч актуальных вакансий.

Занятия для первых групп взрослых и студентов колледжей в центре начались в сентябре 2025 года. Планируется, что ежегодно учреждение будет готовить 15 тысяч квалифицированных специалистов.

В пресс-службе добавили, что на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в текущем году в планах открытие еще одного центра практической подготовки для машиностроения. В нем ежегодно будут обучаться 1,5 тысячи студентов колледжей.

Сегодня в столице работают 177 колледжей, из которых частных – 71, федеральных – 44, подведомственных правительству столицы – 62. Здесь обучается свыше 300 тысяч студентов, из которых более 140 тысяч – в городских колледжах. Уровень трудоустройства выпускников городских колледжей достигает 95%.

Также в настоящее время ведется капитальный ремонт 3 корпусов Московского технологического колледжа и Московского колледжа управления и информационных технологий "Царицыно". Общая площадь ремонтируемых зданий составляет 50 тысяч квадратных метров.

К 2031 году планируется полностью обновить инфраструктуру всех городских колледжей.

Ранее Собянин объявил об открытии нового здания школы "Интеграл". Оно появилось в Багратионовском проезде. Новый корпус рассчитан на учеников с первого по восьмой класс и включает учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, медиатеку, медблок, столовую и зоны для отдыха.