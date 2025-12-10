LB: подросток из США застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал в нем 7 лет

Фото: 123RF.com/uwefilter

Тело 18-летнего подростка Джошуа Маддукса, пропавшего в американском штате Колорадо, найдено в заброшенном доме спустя 7 лет. Об этом пишет Ladbible.

Уточняется, что житель Вудленд-Парка в округе Теллер вышел на прогулку в мае 2008 года, но так и не вернулся домой. Лишь в 2015-м строители, сносившие старую хижину, почувствовали неприятный запах, а затем нашли в камине аккуратно сложенную одежду и мумифицированные останки подростка.

Маддукса опознали по отсутствующему кончику указательного пальца правой руки и стоматологическим записям. По мнению полицейских, молодой человек залез в дымоход сверху, лицом вперед, но застрял там.

В публикации при этом отмечается, что металлическое покрытие на трубе дымохода исключает проникновение в него сверху вниз. Кроме того, на подростке была только терморубашка, а остальная одежда оказалась сложена внизу, в хижине. Кроме того, к камину был придвинут тяжелый предмет мебели.

По итогам расследования полиция признала смерть мальчика несчастным случаем, а причиной его гибели было названо переохлаждение и воздействие окружающей среды.

Ранее стало известно, что жительница Франции на протяжении трех месяцев скрывала в своей квартире тело умершего пожилого соседа. Она страдала биполярным расстройством и тяжелой формой шизофрении.

Уточнялось, что сосед умер собственной смертью. После этого женщина пыталась удерживать труп в сидячем положении, но спустя какое-то время голова отделилась от туловища. Суд учел психическое состояние француженки и назначил ей 4 месяца лишения свободы условно.

