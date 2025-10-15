Женщина во Франции 3 месяца жила с мертвым соседом без головы

Фото: 123RF/neydt

Жительница Франции на протяжении трех месяцев скрывала в своей квартире тело умершего пожилого соседа, сообщает News.ru со ссылкой на La Provence.

По данным журналистов, женщина страдала биполярным расстройством и тяжелой формой шизофрении. Установлено, что ее сосед преклонного возраста скончался собственной смертью.

После произошедшего женщина не стала об этом никому говорить и пыталась удерживать труп в сидячем положении, но спустя какое-то время голова отделилась от туловища. Женщина выбросила ее, а тело уложила внутрь складной кровати.

Соседи почувствовали неприятный запах в подъезде и вызвали уборщиков, которые и обнаружили тело мужчины. Суд учел психическое состояние женщины и назначил ей 4 месяца лишения свободы условно.

Ранее суд арестовал жителя Каменска-Уральского в Свердловской области, который обвиняется в убийстве сожительницы. По предварительным данным, мужчина вместе со своей сожительницей устроились охранниками в коллективном саду. В какой-то момент он убил ее и спрятал тело в погребе, а также похитил телефон и ее одежду. Позже мумию женщины нашли новые сторожа.

