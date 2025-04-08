В Свердловской области нашли человеческую голову

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Человеческую голову обнаружили около коллективных садов в Серове Свердловской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас, по словам полковника, правоохранители анализируют информацию по ранее без вести пропавшим жителям, местонахождение которых еще не установили.

Также в микрорайоне проводятся поиски других останков, так как дикие животные могли их растащить по округе, добавил Горелых.

"По итогам начавшейся работы будет принято процессуальное решение и получен ответ, носит ли смерть человека криминальный характер", – добавил руководитель пресс-службы.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело 14-летней дочери. На месте преступления были организованы оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранителям предстоит установить личности и местонахождение подозреваемых, совершивших особо тяжкое преступление.