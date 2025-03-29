В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который перевозил человеческие останки в продуктовой тележке, передает пресс-служба городского ГСУ СКР.

77-летний местный житель был остановлен на лестничной площадке дома по Загородному проспекту, уточнили в ведомстве. В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также были обнаружены человеческие останки.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, отметили в СК, добавив, что криминалисты уже работают на месте происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве. После осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, для установления причины смерти потерпевшей.

До этого житель Санкт-Петербурга нашел чемоданы с предположительно человеческими останками. Мужчина заявил, что находку обнаружил на берегу Невы, неподалеку от дома 3 по Славянской улице. На тот момент ни принадлежность останков, ни причина смерти установлены не были.

Кроме того, в Ленинградской области нашли мумифицированные тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины. Тела обнаружены в квартире на Московской улице в городе Всеволожске. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти. Предполагается, что смерть граждан произошла не менее 6 месяцев назад.