Тела двух школьников нашли в автомобиле в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Балашихе в легковом автомобиле обнаружили тела двух школьников 2009 года рождения. Подростков нашла в гаражном боксе мать одного из погибших, сообщается на сайте СУСК по Московской области.

По предварительной версии, причиной смерти школьников стало отравление угарным газом. Женщина, обнаружившая подростков, также получила отравление, ей потребовалась медицинская помощь.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее в сельском поселении Экажево в Ингушетии два ребенка умерли, отравившись дома угарным газом. Специалисты установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Пострадавших детей госпитализировали в больницу, где они позже скончались.

Между тем 20 февраля мумифицированные тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины были найдены в квартире, расположенной на Московской улице во Всеволожске. Предполагается, что смерть граждан наступила не менее 6 месяцев назад.