Двое детей скончались из-за отравления угарным газом в Ингушетии

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Два ребенка скончались, отравившись дома угарным газом в сельском поселении Экажево в Ингушетии. О происшествии сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Специалисты установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Пострадавших детей госпитализировали в больницу, где они позже скончались.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице Болотной в Перми. По приезде на место возгорания сотрудники МЧС вынесли из дома с пристройкой двух женщин 25 и 50 лет, 5-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. За жизнь последней боролись врачи, но она скончалась.

Еще один инцидент произошел в поселке Каргала Оренбургской области, где двое детей погибли при пожаре в жилом доме. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела детей 3 и 11 лет. Еще четверо детей, в том числе 8-месячный младенец, были спасены односельчанами.