Три человека оказались заживо погребены из-за несчастного случая в Абхазии

Фото: телеграм-канал chp_abkhazia_official

Трое мужчин оказались заживо погребены из-за несчастного случая в Абхазии. О происшествии пишет Sputnik со ссылкой на данные МЧС по Гагрскому району.

Местный житель попросил рабочих провести водоотвод около вокзала на Сухумском шоссе. Он с двумя знакомыми спустился в яму после окончания работ, там на них обрушилась земля. Спасатели получили информацию о случившемся в 17:40. К этому времени пострадавшие уже скончались.

Ранее кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе. Этому предшествовал подземный толчок с энергетическим классом 5,4.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность.

