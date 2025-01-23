23 января, 11:29Происшествия
Три человека оказались заживо погребены из-за несчастного случая в Абхазии
Фото: телеграм-канал chp_abkhazia_official
Трое мужчин оказались заживо погребены из-за несчастного случая в Абхазии. О происшествии пишет Sputnik со ссылкой на данные МЧС по Гагрскому району.
Местный житель попросил рабочих провести водоотвод около вокзала на Сухумском шоссе. Он с двумя знакомыми спустился в яму после окончания работ, там на них обрушилась земля. Спасатели получили информацию о случившемся в 17:40. К этому времени пострадавшие уже скончались.
Ранее кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе. Этому предшествовал подземный толчок с энергетическим классом 5,4.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность.
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