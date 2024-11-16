Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, под завалами находится один человек

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Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, человек попал под завал. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает РИА Новости.

"Обрушение кровли (на шахте Таштагольская), один человек под завалами", – сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что ЧП произошло в 04:45 по местному времени (00:45 по московскому). На место выехали несколько отделений горноспасателей.

СК Кузбасса возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли на шахте.

Ранее на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса обрушился грунт. Два человека оказались под завалами.

Одного из них – машиниста бульдозера – госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Тело второго рабочего извлекли из-под завала на разрезе в Кузбассе на пятый день поисков без признаков жизни

Представитель Ростехнадзора Андрей Виль добавил, что высота обрушения породы на разрезе в Кузбассе составила 30 метров, а длина – 100.