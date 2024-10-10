Грунт обрушился на Моховском разрезе в Кузбассе

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Грунт обрушился на Моховском разрезе филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ").

Между тем одного пострадавшего при обрушении удалось поднять, он находится в удовлетворительном состоянии в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. При этом продолжаются поиски еще одного одного работника.

Ранее в Кузбассе частично обрушилось с четвертого по первый этаж здание Дворца творчества детей и молодежи.

В результате были возбуждены два уголовных дела. Следователи зафиксировали в произошедшем признаки части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и части 1 статьи 293 ("Халатность").