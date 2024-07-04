Дворец творчества частично обрушился в кузбасском городе Белово

Фото: телеграм-канал "112"

Здание Дворца творчества детей и молодежи в городе Белове Кемеровской области частично обрушилось с четвертого по первый этаж, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в 16:15 (12:15 по московскому времени). В результате никто не пострадал. Речь идет о кирпичном здании. Что стало причиной обрушения, уточняется.

Аварийно-спасательные работы проводиться не планируются из-за отсутствия погибших и пострадавших.

Жителей дома в Оренбурге ранее эвакуировали после обрушения пристройки. Сооружение на улице Потехина служило для спуска в подвал. В результате никто не пострадал.

