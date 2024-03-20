Спасатели вывезли 3,1 тыс кубометров грунта с заваленного рудника в Амурской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ вывезли почти 3 100 кубометров грунта и откачали свыше 1 200 кубометров воды на заваленном руднике "Пионер" в Амурской области, где оказались заблокированными 13 горняков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

"Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос – безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", – сказал замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

В настоящее время в операции по спасению шахтеров задействованы не только горноспасатели, но и водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров. Сотрудники ведомства работают в разрезе круглосуточно.

В пресс-службе добавили, что для исключения затопления под землей начали возводить 4 изолирующих насыпных перемычки. Также спасатели организовали проветривание горных выработок и продолжают бурить скважину к вероятному местоположению горняков.

"Из Маломуйского рудника дополнительно направлена еще одна буровая установка", – добавили в МЧС.

О происшествии стало известно вечером в понедельник, 18 марта. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

Общий объем рухнувшей породы составляет примерно 80 тысяч кубических метров. По данным на утро 20 марта, спасатели за сутки смогли расчистить 90 метров завалов.

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