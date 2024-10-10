Высота обрушения породы на разрезе в Кузбассе составила 30 метров

Фото: телеграм-канал "СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Высота обрушения породы на Моховском разрезе Кемеровской области составила 30 метров, а длина – 100, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел в 02:40 по местному времени. Буквально через минуту горный диспетчер филиала вызвала отделение ВГСЧ к месту происшествия и задействовала "План ликвидации аварии". В данный момент продолжается разбор завала буровой установки.

Грунт обрушился на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса 10 октября. Под завалом оказались двое человек, одного из которых, машиниста бульдозера, спасли и направили в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Специалисты предприяти и бойцы ВГСЧ ведут спасательные работы по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки. К текущему моменту последний не выходит на связь.