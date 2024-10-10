Машинист буровой установки не выходит на связь после обвала породы в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Типичное Белово"

Машинист буровой установки не выходит на связь после обвала породы на Моховском разрезе Кемеровской области, сообщили в Минугля Кузбасса.

"На текущий момент ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами ВГСЧ по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки", – цитирует министерство ТАСС.

Грунт обрушился на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса 10 октября. Под завалом оказались двое человек, одного из которых, машиниста бульдозера, спасли и направили в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

