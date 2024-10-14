Тело второго горняка извлечено из-под завала на разрезе в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тело машиниста буровой установки извлекли из-под завала на разрезе в Кузбассе на пятый день поисков без признаков жизни, передает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.

В данный момент на месте ЧП продолжают работать спасатели и следователи комитета. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается необходимая технологическая документация и назначаются необходимые экспертизы. В ближайшее время правоохранители допросят руководство предприятия, уточнили в ведомстве.

Грунт обрушился на филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" в Беловском муниципальном округе Кузбасса 10 октября. Под завалом оказались двое человек, одного из которых, машиниста бульдозера, спасли и направили в больницу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Спасательные работы по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который не выходил на связь, вели специалисты предприятия и бойцы ВГСЧ.

