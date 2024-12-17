Обвал горных пород произошел на руднике в Приморье

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Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В момент происшествия на руднике находились 11 человек, 8 из них выбрались самостоятельно. Один работник пострадал, горноспасатели МЧС России поднимают его на поверхность.

Дальнейшие подробности случившегося выясняются.

Ранее обрушение горной массы на месторождении угля произошло на шахте в Якутии. Под завалами в результате ЧП оказались двое человек. Силы МЧС провели мероприятия для исключения повторного обрушения.

Одного из пострадавших вскоре извлекли из-под завалов и доставили на скорой помощи в травмпункт Нерюнгринской центральной районной больницы. Позже сотрудники МЧС извлекли тело второго работника, оказавшегося под завалами. Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты.