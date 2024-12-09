Причиной пожара на шахте в Кузбассе стало сейсмособытие

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В ночь на 9 декабря на угольной шахте "Алардинская" в Кузбассе было зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы и стало причиной пожара в шахте. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Кемеровской области.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности по факту случившегося.

Создан штаб по ликвидации пожара, в данный момент разрабатывается комплекс мероприятий по тушению возгорания. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

О возгорании в угольной шахте в Калтанском городском округе стало известно в ночь на 9 декабря. На место сразу же выехали несколько отделений горноспасателей.

Сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек из угольной шахты, двоих эвакуированных передали врачам. Для тушения огня задействованы 44 специалиста и 9 единиц техники.