Один человек пострадал из-за пожара в производственном цеху Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек пострадал в результате пожара в цеху по производству полистирола в Екатеринбурге. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, 70 человек эвакуировались с территории промзоны, также обрушилась кровля на 400 квадратных метрах. Превышения вредных веществ в воздухе нет, к месту ЧП направляется пожарный поезд, уточнили в МЧС. Для тушения огня привлекли 95 специалистов и 35 единиц техники.

Пожар в цеху на улице Испытателей начался днем 1 декабря. Изначально площадь возгорания составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже она увеличилась до 1,5 тысячи.

Ранее пожарные ликвидировали пожар в центре Москвы. Инцидент случился в помещении для приготовления пищи в 1-м Казачьем переулке. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Возгорание было потушено на площади в пять квадратных метров, о пострадавших информация не поступала.