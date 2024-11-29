Пожар в Башкирии полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в производственном здании с лакокрасочной продукцией в Уфе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание на объекте произошло вечером 28 ноября. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 52 специалиста и 16 единиц техники.

Между тем пожар был локализовал на 450 квадратных метрах в Махачкале. Там загорелось трехэтажное административное здание, в котором находится кафе. Уточнятся, что горит крыша и второй этаж. В тушении пожара принимают участие 86 специалистов и 28 единиц техники.