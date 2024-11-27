ТАСС: пожар произошел в общежитии на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на площади 40 квадратных метров в общежитии в 4-м Верхнем Михайловском проезде на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным служб, в настоящее время наблюдается открытое горение в двух окнах двухэтажного здания. При этом огонь распространяется на крышу.

"Из окон второго этажа люди просят о помощи, начато спасение", – рассказал собеседник агентства.

Ранее был потушен пожар в жилом доме в подмосковном Жуковском на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего здания были спасены 6 человек. Еще 33 человека, в том числе 4 ребенка, самостоятельно эвакуировались.