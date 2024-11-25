Пожар в жилом доме в подмосковном Жуковском потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание, которое произошло в жилом доме в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что сведений о пострадавших пока не поступало. При этом на месте ЧП работают специалисты госпожнадзора МЧС России.

О возгорании, произошедшем в жилом доме в подмосковном Жуковском, стало известно днем 25 ноября. Изначально огонь охватил балкон на 12-м этаже, а спустя время пламя перекинулось на квартиры на 12-м и 13-м этажах.

В результате пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 55 квадратных метров. Кроме того, сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, в том числе 4 ребенка, эвакуировались самостоятельно. В полной ликвидации огня были задействованы 26 специалистов и 7 единиц техники.

