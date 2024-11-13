Гостиничный комплекс загорелся в подмосковном Дорохове на площади 600 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Гостиничный комплекс загорелся в подмосковном поселке Дорохово Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огонь охватил 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт". На месте работают более 30 специалистов и 8 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, добавили в ведомстве.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара. По предварительным данным, огонь возник в помещении бани загородного отеля.

Ранее экстренным службам Нальчика удалось ликвидировать пожар склада на площади в 700 "квадратов". В результате инцидента на Калининградской улице пострадавших и погибших не было. На месте работали 20 человек и 8 единиц техники.

