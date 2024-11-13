Под Симферополем спасатель сел за руль горящего бензовоза и предотвратил угрозу взрыва

Фото: МЧС России

Под Симферополем сотрудник МЧС сел за руль горящего бензовоза, чтобы предотвратить распространение огня и угрозу взрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Инцидент произошел во вторник, 12 ноября, когда в пригороде Симферополя загорелся газовоз. Рядом с ним находились другие автоцистерны, среди которых был бензовоз.

Сотрудник МЧС рассказал, что заметил в замке зажигания транспортного средства ключи, и принял решение немедленно отогнать бензовоз на безопасное расстояние, чтобы не допустить взрыва. Спасатель осознанно пошел на риск и отогнал горящий автомобиль, чтобы огонь не перекинулся на соседние автоцистерны.

Ранее грузовые автомобили врезались и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью. ДТП произошло в субботу, 2 ноября, на 778-м километре автодороги. Участниками аварии на мосту стали 4 фуры, из-за чего загорелись 3 из них. В результате жертв нет, два водителя получили легкие травмы.