Административное дело возбуждено после ДТП в центре Москвы

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Дело об административном правонарушении по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" возбуждено в отношении водителя BMW после аварии в центре Москвы на улице Спиридоновке, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Кроме того, в отношении автомобилиста составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

По версии ГАИ, ДТП произошло в момент, когда 21-летний водитель BMW двигался по встречной полосе и в районе дома 17 по улице Спиридоновке столкнулся с Toyota, которая поворачивала во двор дома. Из-за этого оба автомобиля по инерции врезались в здание.

Ведомство уточнило, что в результате аварии пострадал только 58-летний водитель Toyota. Мужчина был доставлен в медучреждение.

О ДТП на улице Спиридоновке стало известно в ночь на 24 октября. Тогда сообщалось, что после столкновения обе машины вылетели на тротуар. Позже очевидцы рассказали, что водители двух иномарок якобы устроили гонку, но не справились с управлением и въехали в здание. Изначально, по версии МВД, в результате аварии было двое пострадавших.

