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Движение на Бережковском мосту в сторону Кутузовского проспекта затруднено из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что автомобиль наехал на дорожные работы. На месте ЧП работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.

Из-за аварии ограничено движение по трем полосам из четырех. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло на улице Спиридоновке, в районе дома 24/1, поздно вечером 23 октября. После столкновения обе машины вылетели на тротуар. Движение в районе аварии не было затруднено.

В результате столкновения двух машин в центре Москвы пострадали два человека. По словам очевидцев, водители BMW и Toyota Camry устроили гонки. Не справившись с управлением, они въехали в здание. Один из водителей после ДТП оказался зажат в машине. Его достали из авто прибывшие на место спасатели.