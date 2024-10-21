Пьяная женщина повредила 10 машин в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Женщина, которая за рулем своего автомобиля повредила 10 машин в городском округе Мытищи, была привлечена правоохранителями к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 октября во дворе дома на Ильинской улице. Женщина 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения села за руль собственной машины Kia, в результате чего повредила 10 автомобилей, припаркованных на стоянке. После этого женщина скрылась с места происшествия.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и доставили ее в территориальный отдел. На нее составили административные протоколы по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее водитель автомобиля "Мицубиси" при выезде из двора повредил 13 припаркованных машин на стоянке на востоке Москвы и скрылся с места происшествия, потеряв на месте государственный регистрационный знак автомобиля.

Нарушитель был быстро установлен. Им оказался житель района Перово 1981 года рождения. Как отметили в прокуратуре Восточного административного округа, водитель будет привлечен к административной ответственности. При этом водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

