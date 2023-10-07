Неизвестный мужчина разбил 14 автомобилей в Красногорске и скрылся

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Неизвестный мужчина в Красногорске разбил 14 припаркованных автомобилей, после чего скрылся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Мужчина повредил 14 автомобилей на парковке в подмосковном Красногорске. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

По данным ведомства, в отдел полиции поступило сообщение, что у одного из домов на улице Игоря Мерлушкина происходит нарушение общественного порядка. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее ДТП с участием машины скорой помощи произошло на Рублевском шоссе. Обошлось без пострадавших. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной аварии.

До этого сообщалось, что массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Там столкнулись восемь автомобилей.