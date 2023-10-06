Три человека пострадали в ДТП в Гагаринском тоннеле Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Гагаринском тоннеле Москвы, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля такси совершил столкновение с остановившимся из-за неисправности автомобилем, сбив двух пешеходов, находящихся рядом", – отметили в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали двое мужчин, которые находились на проезжей части, а также пассажирка такси. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время установкой причин случившегося занимается прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы. Также ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента.

Автомобильная авария в Гагаринском тоннеле в Москве произошла утром 6 октября. В столичном Дептрансе сообщали, что к устранению последствий ДТП были привлечены оперативные службы города.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель погиб при ДТП на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Метрогородок. В ведомстве добавили, что грузовик совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль Mitsubishi.

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