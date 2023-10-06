06 октября, 14:56Происшествия
Восемь машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение восьми транспортных средств", – говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали три человека, состояние одного из которых оценивается как тяжелое. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах инцидента.
В пресс-службе столичного Дептранса предупредили, что движение в районе аварии сейчас затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Ранее три человека пострадали в ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Машина такси въехала в остановившийся из-за неисправности автомобиль, сбив двух человек, которые в тот момент стояли рядом.
Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве из-за массовой аварии
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