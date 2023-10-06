Восемь машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение восьми транспортных средств", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три человека, состояние одного из которых оценивается как тяжелое. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах инцидента.

В пресс-службе столичного Дептранса предупредили, что движение в районе аварии сейчас затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее три человека пострадали в ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Машина такси въехала в остановившийся из-за неисправности автомобиль, сбив двух человек, которые в тот момент стояли рядом.



Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве из-за массовой аварии